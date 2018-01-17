В столице отреставрируют здание Московской удельной конторы

17 января, 15:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Здание Московской удельной конторы на Гоголевском бульваре отреставрируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Разрешение на проведение работ выдало Мосгорнаследие. Здание с 2009 года входит в региональный список объектов культурного наследия.
Собственнику предстоит очистить кирпичную кладку от загрязнений и укрепить ее, рассказал глава московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Также отремонтируют стены, усилят основания и фундамент, заменят перекрытия.
Специалисты восстановят аварийные конструкции крыши, отремонтируют и утеплят ее, а цокольный этаж облицуют гранитными плитами. Все этапы работ будет контролировать Мосгорнаследие, подчеркнул Алексей Емельянов.
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