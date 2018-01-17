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Город

17 января, 15:55

В столице отреставрируют здание Московской удельной конторы

город недвижимость строительство культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание Московской удельной конторы на Гоголевском бульваре отреставрируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Разрешение на проведение работ выдало Мосгорнаследие. Здание с 2009 года входит в региональный список объектов культурного наследия.

Собственнику предстоит очистить кирпичную кладку от загрязнений и укрепить ее, рассказал глава московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Также отремонтируют стены, усилят основания и фундамент, заменят перекрытия.

Специалисты восстановят аварийные конструкции крыши, отремонтируют и утеплят ее, а цокольный этаж облицуют гранитными плитами. Все этапы работ будет контролировать Мосгорнаследие, подчеркнул Алексей Емельянов.

Московская удельная контора стоит на основании каменных сводчатых палат XVII века. К концу следующего столетия здесь появилась усадьба дворян Цуриковых. В первой трети XIX века имение принадлежало Михаилу Петровичу Нарышкину – отцу декабриста Михаила Нарышкина и основательницы Спасо-Бородинского монастыря Маргариты Тучковой. В 1830-м усадьбу продали удельному ведомству, которое в 1797–1917 годах управляло имуществом императорской семьи. В 1880 году здание перестроили.

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