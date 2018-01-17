Средневековый тир появится в "Сокольниках"

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Средневековый тир откроют в парке "Сокольники" неподалеку от Золотого пруда. Там установят две катапульты, созданные по образцам осадных орудий XV века.
Все желающие смогут бесплатно пострелять из двух осадных орудий по импровизированным крепостным стенам из пластиковых блоков. Аттракцион будет работать по субботам до конца января. Если горожане положительно оценят новинку, тир продолжит работу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для приведения катапульт в боеготовность нужно натянуть при помощи лебедки гибкое плечо и положить снаряд в железную чашу. Корректировать точность можно, поворачивая орудие вправо или влево, и регулируя мощность выстрела.
Каждая катапульта весит около 200 килограммов, они изготовлены вручную из дерева. В отличие от исторических прототипов, они имеют меньшую мощность – для безопасности. Обращаться с ними тоже проще, чем с оригинальными катапультами.
Орудия стреляют на расстояние до 50 метров. Снарядами для них в бесснежную погоду будут специальные мешочки из мягкой ткани с мелкими камешками. Когда выпадет достаточное количество снега, можно будет стрелять снежками, рассказал художественный руководитель парка Андрей Копосов.
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