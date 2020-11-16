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Город

10:47

Дом на Новослободской улице капитально отремонтируют

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилой дом 1910 года постройки на Новослободской улице ждет капитальный ремонт. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

В доме по адресу улица Новослободская, дом 31, строение 1, будет обновлена внутренняя и внешняя отделка, специалисты заменят инженерные коммуникации.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов подчеркнул, что капитальный ремонт не только сделает условия проживания граждан более комфортными, но и улучшит внешний вид города.

По проекту предусмотрена окраска фасада и цоколя, замена входных дверей, окон. Также специалисты утеплят чердачное покрытие, заменят люки выхода на чердак и решетки слуховых окон. Кроме того, в ходе капремонта будут обновлены стены, потолок и пол в подвале.

Как сообщили в Москомэкспертизе, на лестничных клетках заменят напольное покрытие, специалисты покрасят стены и потолок, заменят тамбурные двери и поручни. Также будут частично заменены системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления.

Ранее стало известно, что в ходе проведения капитального ремонта энергетики выдали 25 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы. Всего до конца года энергетики обновят электросетевую инфраструктуру 35 поликлиник.

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