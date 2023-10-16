Начались работы по устройству кровли культурно-досугового центра на улице Полярной

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Новый культурно-досуговый центр "Полярный" в Южном Медведкове площадью около 8,9 тысячи квадратных метров достроят в 2024 году, в настоящее время начались работы по устройству кровли здания. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что сейчас строители уже выстроили стены и перегородки 2-го, 3-го, 4-го и 5-го этажей. Завершается постройка лестниц и стен на первом и подвальном этажах.

"Центр "Полярный" станет уникальным объектом, аналогов которому нет в столице. В нем сосредоточится культурная и спортивная жизнь не только местных горожан, но и жителей соседних районов, что значительно разнообразит культурную жизнь москвичей", – отметил Загрутдинов.

Здесь разместят универсальные залы, студию звукозаписи, зрительный зал на 300 мест, зал для репетиций, камерный зал, гримерные и теннисную секцию. Для посетителей будут доступны мастерская живописи и гончарного дела, спортзал и зал для йоги, выставочная зона и многое другое.

Здание строят на месте бывшего кинотеатра "Полярный".

Ранее о строительстве центра "Полярный" сообщил Сергей Собянин. Кроме того, в Южном Медведкове планируют капитальный ремонт библиотеки № 63 имени И. С. Соколова-Микитова.

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