Жилой дом по программе реновации возведут в Ярославском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На северо-востоке столицы появится новый двухсекционный жилой дом. Об этом со ссылкой на Москомэкспертизу сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новостройку по программе реновации построят на Лосевской улице в Ярославском районе столицы. Соответствующий проект уже согласован в Москомэкспертизе.

На первом этаже появятся общественные заведения, а на подземном этаже возведут автостоянку. Всего дом рассчитан на 231 квартиру – 44 однокомнатных, 150 двухкомнатных и 37 трехкомнатных.

"Для участников программы реновации в каждой квартире выполнят отделку, а также установят в комнатах розетки, выключатели и осветительные приборы. На кухнях поставят мойки и плиты, в санузлах – необходимую сантехнику", – уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Между тем возле дома обустроят прилегающую территорию – установят фонари, устроят места для отдыха, детские и спортивные площадки, а также проведут озеленение.

По программе реновации в прошедшем сентябре уже 4 тысячи человек стали правообладателями новых квартир. Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, горожане начали переезжать из 192 домов старого жилого фонда в 103 новостройки.

Темпы программы реновации увеличатся в два раза