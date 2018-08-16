Столичные власти рассказали о росте рабочих мест и зарплат

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Уровнь безработицы в Москве один из самых низких в стране, а значительное количество квалифицированных рабочих мест создается благодаря активному развитию экономики и бизнеса в городе. Об этом заявил глава столичного Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, в этом году показатель напряженности на рынке квалификационного труда в городе достиг исторического минимума за 3,5 года.



"В июне показатель индекса (отношение количества резюме к числу вакансий) составил 2,4 пункта, снизившись с июня 2017 г. на 0,3 пункта", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Министр отметил, что активность работодателей увеличивается на фоне роста номинальных (на 13,5 процента) и реальных (на 9,9 процента) заработных плат во всех отраслях городской экономики. При этом он добавил, что самые быстрые темпы роста зафиксированы в сферах здравоохранения, образования, науки, строительстве и организации досуга.

Ранее эксперты назвали Москву одним из лидеров по показателям комфортности городской среды.