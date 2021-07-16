Программа реновации завершилась в Молжаниновском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Молжаниновском районе Северного административного округа столицы завершилась программа реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Новые квартиры, предложенные департаментом городского имущества, получили 52 человека из 16 семей. Они переехали в благоустроенное жилье в трех новостройках на Митинской улице и Бескудниковском бульваре", – рассказал он.

Гаман уточнил, что Молжаниновский район стал первым, где расселили все дома, вошедшие в программу.

Были расселены два двухэтажных дома на Ленинградском шоссе: бывшее общежитие коридорного типа 1936 года постройки (дом 248) и многоквартирный дом 1960 года постройки (дом 261, строение 1). Их признали аварийными и подлежащими сносу.

Жители столицы переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. Близ новостроек находятся детские сады и школы, современные поликлиники, а также спортивные объекты и ТЦ. Станции метро "Митино" и "Верхние Лихоборы" расположены в пешей доступности от новых домов.

На севере столицы договоры по реновации заключили в общей сложности 4 378 человек, проживающих в Западном Дегунине, в Бескудниковском, Дмитровском, Молжаниновском, Войковском и Тимирязевском районах.

В САО в программу реновации попали 514 домов, жилая площадь которых превышает 1,7 миллиона квадратных метров. В них проживают около 109 тысяч человек. Для их расселения в стадии проектирования и строительства находится 42 объекта, в то время как 18 домов уже передали под заселение.

Ранее москвичам рассказали, как онлайн-сервисы упрощают переезд по программе реновации. В материале отмечалось, что количество связанных с реновацией онлайн-услуг будет постоянно расти.

