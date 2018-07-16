Около 100 тысяч человек ежедневно занимались уборкой Москвы во время ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 100 тысяч человек и до семи тысяч единиц техники ежедневно участвовали в уборке столицы в период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, каждые сутки "в городе работало 6,5−7 тысяч единиц техники". Работы по уборке и зачистке в штатном режиме выполняли примерно 100 тысяч человек. "Это и энергетики, и тепловики, работники водопроводно-канализационного хозяйства, и дорожные службы", − пояснил Бирюков.
Заммэра также отметил, что во время турнира коммунальные службы столицы работали в три смены в усиленном режиме.
При этом Бирюков подчеркнул, что иностранные болельщики не нанесли никакого ущерба городу. По его словам, перед чемпионатом были выделены дополнительные средства на обустройство фан-зоны, территории вокруг МГУ, пешеходной зоны вокруг Тушино, подходов к метро. "Но это себя оправдывает тем, что гости столицы как туристы вложили свои средства в покупку товаров и налоговые поступления", − заявил заммэра, поблагодарив гостей чемпионата за бережное отношение к городу.
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