Около 100 тысяч человек ежедневно занимались уборкой Москвы во время ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 100 тысяч человек и до семи тысяч единиц техники ежедневно участвовали в уборке столицы в период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, каждые сутки "в городе работало 6,5−7 тысяч единиц техники". Работы по уборке и зачистке в штатном режиме выполняли примерно 100 тысяч человек. "Это и энергетики, и тепловики, работники водопроводно-канализационного хозяйства, и дорожные службы", − пояснил Бирюков.

Заммэра также отметил, что во время турнира коммунальные службы столицы работали в три смены в усиленном режиме.

При этом Бирюков подчеркнул, что иностранные болельщики не нанесли никакого ущерба городу. По его словам, перед чемпионатом были выделены дополнительные средства на обустройство фан-зоны, территории вокруг МГУ, пешеходной зоны вокруг Тушино, подходов к метро. "Но это себя оправдывает тем, что гости столицы как туристы вложили свои средства в покупку товаров и налоговые поступления", − заявил заммэра, поблагодарив гостей чемпионата за бережное отношение к городу.