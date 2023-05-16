Горожанам рассказали, как пройдет Московская неделя предпринимательства

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

С 22 по 28 мая горожане смогут присоединиться к Московской неделе предпринимательства. Главное бизнес-событие столицы приурочено ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, передает портал мэра и правительства города.

К событию смогут присоединиться начинающие и опытные представители бизнеса, а также все те, кому интересны подобные темы, инновационные стартапы и изобретения. По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, участники смогут поговорить напрямую с топ-менеджерами корпораций, успешными бизнесменами, представителями власти.

Также им будет предоставлена возможность познакомить москвичей со своими проектами и продукцией. В рамках недели состоится более 10 мероприятий на различных площадках города, отметил Фурсин.

Сам форум пройдет 22 и 23 мая в культурно-развлекательном кластере "Остров Мечты", все желающие смогут посетить его бесплатно. Спикерами заявлены руководители кредитных организаций, маркетплейсов, корпораций, городских структур, а также эксперты.

Также 24–25 мая пройдет технологическая конференция Startup Village, которая подойдет новаторам и представителям инновационных стартапов. Программу проведут в центральном парке инновационного центра "Сколково". Участники обсудят различные темы: "Импортозамещение и эффективный захват освободившихся ниш", "Как нейросети и другие современные технологии меняют бизнес и экономику", "Какими должны быть умные города".

Кроме того, 26 мая в культурно-развлекательном кластере "Остров мечты" впервые представят деловой форум Moscow Export Day. На нем расскажут о важных для экспортеров темах.

27–28 мая в парке недалеко от "Острова Мечты" организуют фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Гости программы смогут поговорить с учеными, разработчиками и бизнесменами. Лектории фестиваля разделили на три тематических блока: "Наука", "Искусство" и "Технологи".

На Московской недели предпринимательства проведут в том числе мероприятия для широкой аудитории. Например, 22–28 мая состоится акция "День без турникетов. Предпринимай". Организаторы проведут для горожан экскурсии более чем на 130 площадках.

С товарами столичных производителей можно будет ознакомиться 26–28 мая. Для гостей организуют районные ярмарки под брендом "Сделано в Москве". При желании продукцию можно будет купить.

Финальное мероприятие проекта "Бизнес-уик-энд. Старт" – ярмарка-выставка "Предпринимай: Фабрика идей" – также пройдет на столичной неделе предпринимательства. Эксперты выберут 60 коллективов для представления и осуществления первых продаж своего товара.

Ранее Сергей Собянин анонсировал Московскую неделю предпринимательства. На ней пройдет сразу несколько масштабных мероприятий: Московский предпринимательский форум, технологическая конференция StartUp Village, форум Moscow Export Day, фестиваль науки и технологий Geek Picnic.



Собянин анонсировал Московскую неделю предпринимательства