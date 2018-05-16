Комиссия Мосгордумы поддержала законопроект о правилах росписи фасадов столичных домов

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект, устанавливающий правила росписи фасадов столичных домов. Документ позволит избавить городские улицы от граффити, которые портят их внешний облик.

"Очень важный законопроект, мы давно о нем разговаривали. Я хочу напомнить, что данный механизм, который представлен в законопроекте, отработан уже на ремонте фасадов. Я думаю, что модель рабочая, и она принесет пользу городу", – цитирует председателя комиссии Степана Орлова Агентство "Москва".

Руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин заявил, что законопроект стал необходим, поскольку на фасадах жилых и административных зданий появилось множество граффити, содержание которых никто не контролирует.

"Мы законопроект предложили для того, чтобы регулировать это все, как в части визуальной составляющей с рекламой, так и без рекламы", – пояснил Шубин

Согласно пояснительной записке, если граффити будут нанесены с нарушением новых правил, то организатор росписи будет обязан удалить изображение и восстановить прежний вид здания. Если этого не произойдет, то ответственность перейдет на плечи собственников нежилых строений или УК жилого дома.

В противном случае, записи удалит город, а собственники должны будут компенсировать в бюджет потраченные на работу средства, отмечается в документе. На это ответственным лицам дадут три месяца. При нарушении срока деньги могут взыскать в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что столичные власти намерены избавить город от рекламных граффити, которые стали широко использоваться на фасадах городских домов. Изображения без согласования наносят не только на пустые стены, но и поверх работ знаменитых уличных художников. При этом коммерческие граффити часто портят облик улиц.