В Москве состоялись слушания по строительству новой ветки метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве состоялись публичные слушания по строительству Коммунарской линии метро. Жители сразу нескольких районов столицы обсудили возможность продления ветки в центр города от проектируемой станции "Улица Новаторов" до "Севастопольского проспекта".

В ходе слушаний жители задали интересующие их вопросы и высказали мнения по проекту. Сейчас идет подсчет голосов.

Строительство новой ветки позволит предотвратить серьезные транспортные затруднения в округе. В ближайшем будущем пассажиропоток на юге Москвы может вырасти до полумиллиона человек ежедневно.

По словам главы научно-проектного объединения транспорта и дорог Института Генплана Москвы, кандидата технических наук, советника РААСН Игоря Бахирева, благодаря строительству линии разгрузятся южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а загрузка дорог на юго-западе города уменьшится на 15–20%.

За счет перераспределения пассажиропотока снизится нагрузка на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, которыми также пользуется часть жителей ТиНАО. Сейчас в пешеходной доступности от новых станций метро живут 200 тысяч и работают 65 тысяч человек.

Строительство нового участка улучшит транспортную ситуацию в районах Ломоносовский, Гагаринский, Академический, Котловка. Также Коммунарская линия снизит возрастающую в связи с развитием ТиНАО нагрузку на южные участки действующих Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.

Дополнительно Коммунарская линия разгрузит юг Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линии, которыми пользуется часть жителей ТиНАО.

В первую очередь будет построен участок от "Улицы Новаторов" до "Столбово" с пересадкой на одноименную станцию Сокольнической ветки. Завершить строительство всей линии планируется в 2023 году.

Коммунарская линия метро – линия глубокого заложения, тоннели пройдут на глубине 30 и более метров. Строительство тоннелей на такой глубине исключает просадки грунта и безопасно для существующих зданий и сооружений.

Строительство новой линии положительно скажется и на экологической ситуации юго-запада столицы. Снижение вредных выбросов от автомобилей и улучшение качества воздуха приведет к снижению риска возникновения аллергий и случаев заболевания дыхательной системы.