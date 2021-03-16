Москва онлайн покажет, как очищают монумент Победы на Поклонной горе после зимы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

17 марта в прямом эфире Москвы онлайн наши зрители смогут наблюдать за тем, как очищают монумент Победы на Поклонной горе после зимы.

По словам заммэра Петра Бирюкова, промывки памятников проводятся ежегодно с марта по октябрь. Регламентные работы проходят один раз в месяц. Если памятник загрязнился из-за погодных условий, то промывают его чаще.

Смотрите прямую трансляцию 17 марта в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.