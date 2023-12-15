Москва онлайн покажет мастер-класс по созданию ледяной скульптуры

Фото: Москва 24/Никита Симонов

17 декабря зрители Москвы онлайн смогут увидеть в прямом эфире мастер-класс по художественной обработке льда в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Корреспондент Лариса Соколова под руководством мастера создаст ледяную композицию и поделится своими впечатлениями со зрителями.

Выставку-форум "Россия" уже посетили больше двух миллионов человек. Гости ВДНХ могут познакомиться с культурой и достижениями регионов нашей страны, принять участие в спортивных и творческих мероприятиях, посетить концерты, лекции, творческие встречи.

Смотрите прямую трансляцию 17 декабря в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.