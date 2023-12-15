Москва онлайн покажет Кремлевский кадетский бал в Гостином Дворе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

16 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть Международный Кремлевский кадетский бал в Гостином Дворе.

На балу соберутся воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, члены патриотических военно-спортивных молодежных клубов, воспитанники детских социальных учреждений России, воспитанники образовательных организаций иностранных государств в возрасте 14–18 лет.

На праздничном вечере традиционно выберут победителей в номинациях "Принц бала" и "Принцесса бала".

Мероприятие проводится в Москве ежегодно. Впервые оно состоялось в 2016 году в честь Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

Смотрите прямую трансляцию 16 декабря в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.