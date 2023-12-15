В Москве заключили договор на развитие территории в Солнцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Инвестор реорганизует неэффективно используемую территорию в Солнцеве, соответствующий договор уже заключен со столичными властями. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Застройщик планирует в течение 5 лет перестроить территорию общей площадью 1,39 гектара. Общие инвестиции в участок составят почти 7 миллиардов рублей, а бюджетный эффект в итоге должен составить 99 миллионов рублей, сказал он.

"В результате будет создано 260 рабочих мест", – уточнил Ефимов.

Территория расположена между Наро-Фоминской улицей и Боровским шоссе на западе Москвы. Рядом находится станция метро "Солнцево". По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на месте заброшенных сооружений появится более 62 тысяч квадратных метров жилых помещений, включая жилье для участников программы реновации.

"На первых этажах жилых домов могут быть размещены магазины, кафе, фитнес-центры, аптеки и пункты бытового обслуживания", – подчеркнул Гаман.

Он уточнил, что инвестор проведет благоустройство вокруг зданий, выполнив озеленение и установив спортивные и детские площадки. Здесь же появятся зоны отдыха и парковка.

По данным гендиректора компании "СЗ "Дружба-Парк" Дениса Бирюкова, ныне существующие здания уже пришли в негодность и утратили свою актуальность. По его словам, их облик не соответствуют преобразовавшемуся району.

О решении комплексного развития этой территории в конце октября рассказывал Сергей Собянин. В ноябре заммэра Ефимов объявил о согласии застройщика на реализацию проекта.

До этого он также рассказывал, что по программе комплексного развития территорий в районе Солнцево планируется построить как минимум два новых медицинских объекта.

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