Градостроительный потенциал стартовых площадок реновации достиг почти 10 млн кв м

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города

Градостроительный потенциал стартовых площадок, которые попали в программу реновации жилого фонда Москвы, достиг порядка 9,8 миллиона "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как уточнил глава Депстроя Андрей Бочкарев, в работу включена 601 площадка. Вице-мэр рассказал, что широкое включение этих территорий в работу предоставляет специалистам возможность начать "волновое переселение" в кварталах, а значит, и ускорить реализацию самой программы.

По словам Бочкарева, у властей стоит задача нарастить темпы и объемы строительства. Все необходимые условия для этого созданы, подчеркнул заммэра.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, в свою очередь, отметил, что программа реновации жилого фонда пользуется доверием у жителей города. Он призвал поддерживать высокий темп ее реализации, так как у москвичей сохраняются высокие ожидания.

"Так, по данным проведенных исследований, порядка 5% москвичей планируют улучшить жилищные условия с помощью программы реновации", – поделился Михайленко.

Ранее стало известно, что в столичном районе Зюзино построят дом с подземной парковкой по программе реновации. Новостройка будет состоять из двух секций и включать 184 квартиры. Объект возведут по адресу Черноморский бульвар, земельный участок 20.

Более 50 домов по реновации построили в Москве в 2023 году