Дом с подземной парковкой по программе реновации появится на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дом с подземной парковкой по программе реновации появится в столичном районе Зюзино. Проектная документация для объекта согласована, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Новостройка будет состоять из двух секций, сам дом предполагает 184 квартиры. Объект появится по адресу Черноморский бульвар, земельный участок 20.

Как уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, в здании обустроят 49 однокомнатных, 91 двухкомнатную и 44 трехкомнатные квартиры.

"Часть из них приспособят для проживания маломобильных граждан. Жилье будет с необходимой отделкой, там установят осветительные приборы, двери, кухонные мойки, плиты и сантехнику", – заявила Яковлева.

Она добавила, что на первом этаже каждой секции появятся входные группы с тамбурами, вестибюлями, колясочными, помещениями для консьержа и уборочного инвентаря. В нежилой части дома можно будет открыть магазины, аптеки и другие объекты сферы услуг.

Специалисты также благоустроят территорию рядом с объектом. Там обустроят проезды, тротуары, установят территории для отдыха, детскую и спортивную площадки. Вместе с тем установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники.

Днем ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве программу реновации добавили еще девять новых адресов. По его словам, когда здания будут готовы, власти смогут расселить 54 старых дома и предоставить жилье для 9,9 тысячи человек. Стартовые площадки находятся в пяти административных округах Москвы.

Более 50 домов по реновации построили в Москве в 2023 году