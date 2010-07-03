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18:02

Вестибюли станций "Бибирево", "Новогиреево" и "Фили" закроют в выходные

город транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Вестибюли станций метрополитена "Бибирево", "Новогиреево" и "Фили" закроют в предстоящие выходные, сообщает пресс-служба метро.

Уточняется, что на станции "Бибирево" выходы №3-5 закроют с 15 по 17 ноября. На станции "Новогиреево" выходы №5-7 будут закрыты 16 и 17 ноября. На станции "Фили" выходы №1-2 будут закрыты с 16 по 18 ноября.

В пресс-службе сообщили, что профилактические работы проводят в выходные дни, когда станциями пользуется наименьшее количество пассажиров. Пассажиры смогут пользоваться вестибюлями, которые находятся в непосредственной близости от закрытых.

Ранее сообщалось, что до конца года парк столичного метро пополнится еще 15 поездами нового поколения "Москва". Сейчас на семи ветках метро курсируют 160 инновационных составов. Их можно увидеть на Таганско-Краснопресненской, Филевской, Калужско-Рижской, Солнцевской, Большой кольцевой, Сокольнической и Некрасовской линиях. В таких поездах можно заряжать гаджеты, а сенсорные мониторы на стенах помогают проложить маршрут и рассчитать время в пути. В составах предусмотрен сквозной проход через все вагоны, установлены более широкие дверные проемы.

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