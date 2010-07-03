Ролики о литературе и театре покажут в вагонах метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мини-сюжеты о литературе и театре покажут на мониторах столичного метро, сообщает портал мэра и правительства города.
Ролики проекта "Привет, Москва!" расскажут, где учился кататься на велосипеде Виктор Пелевин, на какой улице прошло детство Владимира Высоцкого и в каком доме состоялось дебютное выступление Константина Станиславского. Всего в цикле 50 видео длительностью чуть больше минуты.
В мае в автобусах и трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали транслировать сюжеты об истории создания фильмов, снятых в Москве. Пассажиры смогут узнать о том, как создавались "Броненосец "Потемкин", "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля", "Подкидыш", "Служебный роман", "Иван Васильевич меняет профессию".
В сентябре в рамках на станциях подземке появились плакаты с информацией о районных достопримечательностях и интересных историях, связанных с ними. В феврале в 30 поездах метро разместили плакаты, посвященные кинематографу.
Проект "Привет, Москва!" запустили в подземке прошлой осенью. Его цель – поделиться интересными фактами о городе, которые помогут взглянуть на него по-новому.
В июне этого года проект получил награду премии UITP Awards 2019 от Международного Союза Общественного Транспорта (МСОТ) в номинации "Маркетинговая кампания". В ней же призы завоевали Германия, Португалия, Великобритания, Гонконг и Швеция.
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