Ролики о литературе и театре покажут в вагонах метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мини-сюжеты о литературе и театре покажут на мониторах столичного метро, сообщает портал мэра и правительства города.

Ролики проекта "Привет, Москва!" расскажут, где учился кататься на велосипеде Виктор Пелевин, на какой улице прошло детство Владимира Высоцкого и в каком доме состоялось дебютное выступление Константина Станиславского. Всего в цикле 50 видео длительностью чуть больше минуты.

В мае в автобусах и трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали транслировать сюжеты об истории создания фильмов, снятых в Москве. Пассажиры смогут узнать о том, как создавались "Броненосец "Потемкин", "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля", "Подкидыш", "Служебный роман", "Иван Васильевич меняет профессию".

В сентябре в рамках на станциях подземке появились плакаты с информацией о районных достопримечательностях и интересных историях, связанных с ними. В феврале в 30 поездах метро разместили плакаты, посвященные кинематографу.

Проект "Привет, Москва!" запустили в подземке прошлой осенью. Его цель – поделиться интересными фактами о городе, которые помогут взглянуть на него по-новому.

В июне этого года проект получил награду премии UITP Awards 2019 от Международного Союза Общественного Транспорта (МСОТ) в номинации "Маркетинговая кампания". В ней же призы завоевали Германия, Португалия, Великобритания, Гонконг и Швеция.