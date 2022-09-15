Около 15 млн тюльпанов украсят Москву весной 2023 года

08:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Около 15 миллионов разноцветных тюльпанов украсят столицу весной следующего года, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, специалисты проведут работы по высадке тюльпанов уже в октябре, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур.
"Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", – подчеркнул заммэра.
Высаживать будут разные сорта тюльпанов, в том числе "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.
После высадки цветов клумбы декорируют разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы от сильных морозов и послужит украшением цветников.
Минувшей весной в столице высадили 4,6 миллиона саженцев виолы. В общей сложности к началу июня городские клумбы украсили более 35 миллионов однолетних растений. После этого в столице началась высадка многолетних цветов, в числе которых розы и пионы.
По словам Бирюкова, поэтапная высадка растений позволяет городским цветникам радовать жителей и гостей Москвы до поздней осени. Самые большие и красивые цветники традиционно украшают Манежную площадь, сквер у Большого театра, улицу Новый Арбат, Кутузовский проспект, а также парк Победы на Поклонной горе.
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