Дом по программе реновации на юге Москвы возведут к ноябрю 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство дома по программе реновации в районе Чертаново Южное в ЮАО планируют завершить до конца 2019 года, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Объект возводится в микрорайоне 26, корпус 81–82. Дом на 380 квартир начали строить в мае 2018 года. Ожидается, что уже в ноябре 2019-ого работы завершатся.
Программу реновации жилья в столице приняли 1 августа 2017 года. К 2032 году предполагается расселить более пяти тысяч домов, где проживают около порядка миллиона человек.
Будущей осенью планируется начать возведение более 70 домов на стартовых площадках программы реновации. Новое жилье появится во всех округах Москвы.
Строительство домов по программе реновации
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