Четвертый сезон проекта "Спортивные выходные" стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве начался четвертый сезон проекта "Спортивные выходные". Занятия будут проходить в выходные дни в 15 московских парках рядом с павильонами "Здоровая Москва". Все желающие смогут позаниматься скандинавской ходьбой, йогой, а также стретчингом и зумбой, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы рады сообщить о старте нового сезона полюбившегося всем проекта "Спортивные выходные". Теперь занятия вновь будут проходить на свежем воздухе в рамках проекта "Здоровая Москва". Участников ждут новые площадки, разнообразные виды спорта и профессиональные тренеры", – приводятся в материале слова заместителя директора центров госуслуг столицы Александра Гребенкина.

В уроках продолжительностью от 50 до 90 минут может участвовать любой желающий вне зависимости от физической подготовки. Для этого предварительно нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Сезон продлится до октября, за это время планируется провести 1 980 тренировок, в том числе и в онлайн-формате.

"Спортивные выходные" – проект департамента спорта города Москвы и центров "Мои документы", который поддерживает АНО "Московский спорт". Проект позволят жителям столицы бесплатно заниматься йогой, пилатесом, спортивными танцами и другими видами спорта под руководством профессионалов.

Ранее стало известно, что из-за эпидемической обстановки московский полумарафон, который должен был пройти 16 мая в "Лужниках", перенесли на неопределенный срок. О новой дате проведения мероприятия организаторы сообщат позже.

