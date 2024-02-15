Москва онлайн покажет китайскую чайную церемонию в честь Нового года

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16 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть чайную церемонию, которая пройдет на фестивале "Китайский Новый год". Корреспондент Лариса Соколова расскажет о традициях и атрибутике.

Китайцы пьют чай как без особого повода, так и во время семейных праздников и официальных приемов. В китайской культуре в знак раскаяния принято наливать этот напиток человеку, у которого просишь прощения. На свадебной церемонии жених и невеста подают родителям чай, опустившись перед ними на колени.

Смотрите прямую трансляцию 16 февраля в 14:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.