Дом на Смоленской набережной признали памятником архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

12-этажный дом на Смоленской набережной признали объектом культурного наследия регионального значения.

"Генеральский дом на Смоленской набережной пополнил список объектов культурного наследия регионального значения. Монументальное 12-этажное здание было построено в стиле сталинский ампир в 1950-х годах по проекту архитекторов Бориса Бархина, Николая Гайгарова и Моисея Лермана", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, многоквартирный дом предназначался для генеральского состава Советской армии.

Ранее памятником архитектуры признали жилой дом городской усадьбы XIX века во Вспольном переулке. Здание возведено в 1860-х годах. Оно выполнено в стиле эклектики с элементами классицизма. Большой историко-архитектурной ценностью обладают интерьеры дома.

Также статус объекта культурного наследия получил бывший доходный дом известного адвоката XIX века Федора Плевако на Новинском бульваре. Четырехэтажный дом был построен в 1905 году по проекту архитектора Петра Микини. Здание полностью сохранило планировку и уникальный декор фасада.