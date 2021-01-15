Депутат МГД: до 2024 г в Москве планируется построить около 58 км линий метро и 25 станций

15:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство метро и реконструкция Московских центральных диаметров в этом году будет продолжаться рекордными темпами. Об этом Агентству "Москва" заявил зампредседателя МГД Степан Орлов.
"Для такого огромного мегаполиса, как Москва, важнейшей составляющей решения комплексной транспортной задачи, безусловно, является развитие системы скоростного общественного транспорта", – сообщил парламентарий.
По словам Орлова, благодаря общественному транспорту удалось существенно сократить число ежедневных поездок на личных машинах.
"А, значит, снизить напряженность транспортного потока, оздоровить атмосферу столицы. Именно поэтому строительство метрополитена и других линий внеуличного железнодорожного транспорта для Москвы – задача первоочередной важности", – подчеркнул депутат Мосгордумы.
Орлов добавил, что с 2021 до 2024 года в Москве намерены построить порядка 58 километров линий подземки. По его словам, появится 25 новых станций Московского метрополитена. Ежегодно вводить в эксплуатацию планируют 8–9 станций метро.
"Сейчас идет создание единого мощного транспортного каркаса столичного региона, который должен радикально решить все застарелые транспортные проблемы Москвы и Подмосковья", – отметил депутат, добавив, что строят новые станции рекордными темпами.
Ранее сообщалось, что проходка тоннеля до станции метро "Улица Новаторов" окончена на Троицкой линии. Длина новой линии составит почти 40 километров, на ней разместятся 16 станций.
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