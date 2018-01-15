Два дома на проспекте Маршала Жукова расселят для строительства метро

15 января, 15:52
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Два дома на проспекте Маршала Жукова расселят в рамках строительства Третьего пересадочного контура. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
"Пятиэтажные дома в районе Хорошево-Мневники расселяют не в рамках программы реновации, а в связи со строительством Большой кольцевой линии метро (Третьего пересадочного контура). Здесь пройдет Западный участок нового кольца, который позволит в короткие сроки открыть движение от станции "Хорошевская" до "Нижних Мневников" через проектируемую здесь станцию "Народного Ополчения", – цитирует его слова Агентство "Москва".
Новые квартиры жители сносимых домов получат в том же районе. Как отметил Левкин, москвичи переедут в равнозначные благоустроенные квартиры в новостройке. Количество комнат останется таким же, при этом общая площадь станет больше. Также в среднем на 20 процентов увеличится общая стоимость предоставляемых квартир.
Ранее в СМИ появилась информация, что жителей пятиэтажки на проспекте Маршала Жукова начали переселять в новостройку на Карамышевской набережной в рамках реновации.
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