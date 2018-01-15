Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве приступили к демонтажу новогодних елок, установленных в центре и городских округах.

Как сообщает телеканал Москва 24, работы по демонтажу продлятся до четверга, 18 января. При этом праздничное оформление на улицах города оставят до конца зимы. Убирать конструкции начнут только в последний день февраля.

К Новому году в Москве установили около 270 праздничных елок. Самые большие ели высотой около 25 метров стояли на Лубянской площади и Воробьевых горах. Также к празднику по всему городу разместили более 1,5 тысячи поздравительных плакатов в новогоднем фирменном стиле.

Кроме того, к праздникам город украсили световыми гирляндами и светящимися конструкциями. В общей сложности в Москве было создано около 4 тысяч разных видов световых объемно-декоративных конструкций.

В первый день после новогодних каникул в столице открылись 12 пунктов утилизации новогодних елок. Туда можно отнести ели, сосны и пихты. Единственное, о чем там просят, это заранее снять все игрушки, гирлянды и мишуру. Сдать дерево можно в период с 10.00 до 18.00.