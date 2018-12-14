Решение ГЗК не предполагает снос здания на Большой Никитской

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снос здания, которое представители экспертного архитектурного сообщества считают историческим наследием, но фактически оно таковым не является, не предполагается решением Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы. Об этом сообщил столичный комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве (Москомстройинвест).

"В решении по итогам рассмотрения вопроса вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Никитская, вл. 17, стр. 1 не прописано о сносе существующего здания", – передает ТАСС со ссылкой на комитет.

В комитете при этом не отрицают, что вид разрешенного использования земельного участка предполагает размещение жилых домов, подземных гаражей, наземных автомобильных стоянок, а также благоустройство территорий.

Как следует из документов, "суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен" может достигнуть 8906 квадратных метров, это вдвое больше, чем сейчас. Предельная высота зданий здесь не должна превышать 32 метра.

Дом, расположенный по адресу Большая Никитская, владение 17, строение 1 не относится к объектам культурного наследия.

Ранее в соцсетях появилась информация, что это здание конца XIX века на Большой Никитской улице будут сносить по решению ГЗК.