Уникальный дом с резным декором отреставрируют в Сокольниках

14 декабря, 01:58
Фото: Мосгорнаследие
В столичном районе Сокольники отреставрируют уникальный деревянный дом с резным декором, построенный в начале ХХ века.
Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) выдал задание на разработку проектно-сметной документации по дому на улице Гастелло, передает Агентство "Москва".
"По заказу собственника уникального здания с резным декором проектировщики разработают проект реставрации памятника архитектуры начала ХХ века", – говорится в сообщении.
Согласно документам, участком и застройкой владели братья-каменщики Иван и Матвей Страховы. По другой версии, дом был построен для велосипедного мастера Ивана Родина.
При реконструкции улицы в 1970-е годы большая часть ансамбля была утрачена. В частности, усадьба лишилась деревянного трехэтажного флигеля и каретного сарая и флигеля.
Ранее сообщалось, что склеп семейства Кноп на Введенском кладбище отреставрируют впервые за всю историю существования.
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