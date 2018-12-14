Уникальный дом с резным декором отреставрируют в Сокольниках

В столичном районе Сокольники отреставрируют уникальный деревянный дом с резным декором, построенный в начале ХХ века.

Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) выдал задание на разработку проектно-сметной документации по дому на улице Гастелло, передает Агентство "Москва".

"По заказу собственника уникального здания с резным декором проектировщики разработают проект реставрации памятника архитектуры начала ХХ века", – говорится в сообщении.

Согласно документам, участком и застройкой владели братья-каменщики Иван и Матвей Страховы. По другой версии, дом был построен для велосипедного мастера Ивана Родина.

При реконструкции улицы в 1970-е годы большая часть ансамбля была утрачена. В частности, усадьба лишилась деревянного трехэтажного флигеля и каретного сарая и флигеля.

Ранее сообщалось, что склеп семейства Кноп на Введенском кладбище отреставрируют впервые за всю историю существования.