Названы места, с которых москвичи активнее делились фото и видео салюта в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания МТС проанализировала обезличенный исходящий мобильный интернет-трафик своих абонентов вечером 11 сентября в популярных местах, где москвичи традиционно смотрят салют в День города.

Больше всего абоненты МТС делились фото и видео праздничного фейерверка из парка Победы: с Поклонной горы был зафиксирован наибольший объем исходящих данных, несмотря на относительно меньшее число зрителей по сравнению с другими местами.

На втором месте по объему выложенных снимков и видео, а также по числу зрителей во время салюта оказался Парк Горького. На третьем – ВДНХ, где во время салюта было больше всего абонентов компании. На четвертом месте по объему переданного трафика и числу зрителей – Лужнецкая набережная и смотровая площадка на Воробьевых горах.

Как отмечается в сообщении, компания учитывала исходящий мобильный интернет-трафик абонентов с 21:00 до 21:20 11 сентября.

В этом году празднование Дня города было немасштабное. Такое решение приняли для безопасности жителей из-за коронавируса. Первый день праздника Москвы завершился фейерверком. Салют начался в 21:00 и продолжался пять минут. Посмотреть пиротехническое шоу можно было из любого района Москвы. Фейерверки запустили всего на 26 площадках в разных округах столицы.