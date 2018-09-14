ТЦ рядом с Павелецким вокзалом начнут строить в октябре

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Работы по строительству торгово-развлекательного центра на месте котлована у Павелецкого вокзала стартуют в октябре 2018 года. Об этом сообщили представители группы "Плаза".

Как уточнили "Агентству "Москва", строительство ТРЦ "Павелецкая Плаза" планируют начать в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что торговый центр на месте котлована у станции метро "Павелецкая" могут открыть в 2020 году. Общая площадь объекта составит 80 тысяч квадратных метров.

Особое внимание в проекте уделили точкам общепита: около 25 процентов арендуемой площади займут рестораны, кафе, фуд-корты и супермаркеты. Кроме того, ТЦ будет напрямую связан с метро, а на одном из подземных уровней расположится паркинг на 500 машино-мест.