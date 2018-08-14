Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москву украсят ко Дню российского флага. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"С 15 по 22 августа Москву украсят 500 плакатов, которые разместят на биллбордах, афишных стендах и остановочных павильонах. 22 августа в 20:04 на медиафасадах домов на Новом Арбате горожане и гости столицы смогут полюбоваться архитектурно-праздничной подсветкой с поздравительным видеороликом, посвященным знаменательной дате. Кроме того, видеоролик можно увидеть на медиафасаде здания Центрального телеграфа" – рассказал он.
Флаговое оформление триколора также появится на Большом Каменном, Большом Москворецком, Бородинском, Большом Устьинском и Новоарбатском мостах.
Ко Дню Государственного флага РФ для москвичей подготовили обширную праздничную программу. В нее войдут около 250 концертов, выставок и мастер-классов. В бесплатных мероприятиях будут участвовать 17 столичных парков, 149 библиотек и культурных центров столицы.
Также 22 августа в парках, культурных центрах и библиотеках города состоятся лекции по геральдике. Например, в "Зарядье" познакомят с историей одного из символов России − двуглавого орла. Узнать много интересных фактов из истории отечественной геральдики также можно будет в лектории в саду имени Баумана.
Как Москва отметит День Государственного флага
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