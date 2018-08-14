Выставка фотографий редких артефактов откроется в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 15 августа по 2 сентября гости парка "Зарядье" смогут посетить бесплатную фотовыставку "Археология России: артефакт в истории", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция будет содержать 15 уникальных снимков древних предметов, найденных археологами в Москве и других городах страны. Уникальные предметы в формате макросъемки запечатлел фотограф Андрей Бронников.

Как рассказали в пресс-службе парка, изображенные на фотографиях редкие артефакты настолько малы, что легко умещаются на ладони.

Увидеть можно знаменитую фигурку бизона из бивня мамонта времен палеолита, новгородскую берестяную грамоту XIV века, клад серебряных монет периода Смутного времени.

Некоторые находки широкой публике покажут впервые. Они нигде не экспонируются, поэтому увидеть их можно только на фотографиях. Среди них – серебряный крестик XVII века с выгравированным эпизодом из жития святого Никиты и печные изразцы с изображением мифических существ Древнего мира – Пегаса и грифона.

Помимо прочего, на выставке будет представлена фотография берестяной грамоты, найденной в 2015 году во время строительства парка. Датируется она XIV столетием. Еще одна фоторабота – клад монет времен Ивана Грозного и Бориса Годунова.

На сегодняшний день на территории "Зарядья" можно посетить павильон "Медиацентр", где в медиакомплексе "Полет" зрителям показывают интерактивный фильм о достопримечательностях столицы "Полет над Москвой", а в медиакомплексе "Машина времени" можно увидеть картину об истории города. В научно-познавательном лектории павильона "Заповедное посольство" читают бесплатные лекции по биологии, экологии, архитектуре и медицине.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении строительства концертного зала в парке "Зарядье". Новый концертный комплекс вмещает два зала: большой – на 1,56 тысячи мест, а также малый – на 400 мест. По словам экспертов, особенностями архитектурного решения большого зала стали его открытый фасад и крыша – уникальная светопрозрачная конструкция, которую называют "стеклянной корой".