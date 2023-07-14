Выручка участников столичного кластера фотоники и микроэлектроники достигла 70 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общая выручка резидентов кластера фотоники и микроэлектроники за прошедший год составила 70 миллиардов рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сегодня фотоника активно применяется в широком круге отраслей. Для успешного развития этого направления в октябре 2022 года в столице был создан кластер фотоники и микроэлектроники. В его состав вошло более 50 ведущих компаний, 20 из которых являются резидентами и арендаторами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", – сказал он в рамках Форума будущих технологий.

Ефимов подчеркнул, что проект по созданию кластера позволил создать в столице 6,6 тысячи новых рабочих мест для граждан.

Отмечается, что фотоника позволяет производствам разрабатывать уникальные технологии и продукцию в области создания оптико-электронных систем, комплексов и аппаратуры наблюдения, оптических материалов и элементов и других устройств.

Одним из главных проектов стало создание центра экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС), которые позволяют увеличить скорость передачи информации до 100 раз и до 10 раз снижают объем потребления электроэнергии, отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Кроме того, в рамках объединения создается научно-технологический центр по изготовлению фотошаблонов, которые необходимы для производства ФИС", – добавил он.

На сегодняшний день ФИС применяются во многих областях и сферах, например, они позволяют осуществлять мониторинг болезней растений, помогают в строительстве, медицине и многих других направлениях, резюмировал Овчинский.

Ранее Ефимов сообщал, что в данный момент около 4 тысяч промышленных площадок работают на территории столицы, а за последнее время в городе были открыты около 500 малых и более 30 крупных производств.

По его словам, около 12% заводов занимаются производством электроники и приборостроением, более 11% представляют строительную отрасль, 8% – сферу легкой промышленности.



"Технополис "Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон РФ – Собянин