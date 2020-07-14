Пляж со спортивной зоной и смотровой появится около Химкинского водохранилища

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В прибрежной зоне Химкинского водохранилища планируют создать новые общественные центры, пляж, пирс-амфитеатр и комфортную зону для занятий спортом и семейного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По его словам, Градплан детально изучил градостроительную ситуацию и представил конкретные предложения, которые позволяют открыть набережные около Химкинского водохранилища, на Щукинском полуострове, вблизи Живописной улицы, а также в районе Сабурово.

"Набережная Химкинского водохранилища может стать комфортным местом отдыха у воды и мощным спортивным ядром для жителей близлежащих микрорайонов. Реконструкция эллингов в спортивные, торговые и развлекательные центры порадует любителей активного образа жизни", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Кузнецова.

Целью проекта является создание комфортной и безопасной зоны, которая будет привлекательна для всех групп населения, говорится в сообщении.

Предполагается, что всю территорию поделят на несколько функциональных зон, в том числе спортивную, пляжную, зоны гостиницы и входных групп. Также в прибрежной зоне появятся общественные центры.

Кроме того, там могут обустроить пункт велопроката, велопарковку, комнату матери и ребенка, сцену с небольшой площадкой, пирс-амфитеатр, который обеспечит посетителям доступ к открытой воде и откроет панорамный вид на реку и ансамбль Северного речного вокзала.

Второй центр – публичное пространство у пирса "Буран", где также запланированы смотровая площадка, велопарковка и навигационный стенд с точкой доступа Wi-Fi.

Как стало известно ранее, в парке Северного речного вокзала создадут необычную зону отдыха с тремя бассейнами с подогревом. В прохладные дни и по вечерам температура воды в бассейнах будет сохранятся на уровне 27 градусов, а рядом расположится кафе на 130 мест. Уточняется, что пляжная зона займет площадь почти три с половиной тысячи квадратных метров. А вся зона отдыха составит более четырех тысяч квадратных метров.

Кроме того, на территории появится павильон, в котором расположатся кассы, душевые, санузлы, раздевалки с сейфовыми ячейками, пункт выдачи полотенец. Также для гостей будут доступны уличные душевые и раздевалки. У воды оборудуют место для спасателя.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что реставрация Северного речного вокзала завершится в столице ко Дню города. Он отметил, что все будет готово в соответствии с графиком, несмотря на то что работы прерывались из-за пандемии коронавируса.