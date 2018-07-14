Более 100 человек посетили центр ЦОДД в День московского транспорта

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Более 100 человек пришли 14 июля в ситуационный центр ГКУ "Центр организации дорожного движения" в рамках проведения Дня московского транспорта.

Посетители увидели, как работают сотрудники центра, узнали об интеллектуальной транспортной системе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Агентство "Москва".

Также горожанам рассказали почему возникают заторы на дорогах, как управляют светофорами, какое высшее учебное заведение нужно закончить, чтобы стать сотрудником центра и другое.

Кроме того, посетители посмотрели видеосюжеты о транспорте Москвы.

В столице отмечается День московского транспорта с 2017 года. В 2018 году праздничные мероприятия проходят на ВДНХ, в парке Победы и парке "Сокольники".