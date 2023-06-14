Ученики столичной Академии джаза примут участие в ежегодном фестивале Moscow Jazz Fest

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учащиеся столичной Академии джаза выступят на ежегодном джазовом фестивале Moscow Jazz Festival – 2023, который пройдет на концертных площадках города с 19 по 25 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Академией джаза руководит известный саксофонист, народный артист РФ, лауреат государственной премии России Игорь Бутман. Миссия академии – это образование и всестороннее развитие музыкально одаренных детей. Академия профессионально готовит юных исполнителей с раннего возраста, сочетая принципы и традиции академического и джазового искусства.

Отмечается, что в четверг, 22 июня, с 17:00 до 17:40 в парке искусств "Музеон" выступит концертный биг-бенд под управлением джазового тромбониста, дирижера и композитора, первого заместителя директора Академии джаза Павла Овчинникова. Они исполнят сочинения Бутмана, песни "Катюша", "Синий платочек" и другие.

На ВДНХ в субботу, 24 июня, коллектив Jazz Girls под управлением певицы, аранжировщика, композитора, продюсера и преподавателя Академии джаза Полины Николаевой исполнят песни Bad Майкла Джексона, Misty Эррола Гарнера и другие композиции. Концерт будет проходить с 14:00 до 14:30.

В этот же день в парке "Зарядье" москвичи смогут послушать выступление учебного биг-бенда Академии джаза под управлением саксофониста, преподавателя академии Дениса Мельникова, они будут выступать с 15:40 до 16:10.

Отмечается, что открытие фестиваля пройдет 19 июня в концертном зале "Зарядье". Церемония закрытия состоится там же 25 июня.

С 20 по 24 июня в саду "Эрмитаж" выступят многие известные джазмены и артисты других жанров. Вход на мероприятие платный.

Остальные концертные площадки в рамках фестиваля будут работать бесплатно, среди них парк "Зарядье", парк искусств "Музеон", ВДНХ, площадь перед ЦУМом, фудмолл "Депо" и Северный речной вокзал.

Также с 20 по 24 июня в рамках просветительской программы фестиваля на ВДНХ пройдет серия уникальных лекций и мастер-классов, которые будут вести деятели культуры и искусств, мероприятие организовано совместно с российским обществом "Знание".

Ранее сообщалось, что на московском джазовом фестивале также примут участие Валерий Сюткин и Light Jazz, трио Олега Аккуратова и Chiangmai Street Jazz Collective из Таиланда. Фестиваль в том числе посетят исполнители из Индонезии и Турции.



День открытых дверей состоялся в "Академии джаза"