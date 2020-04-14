Власти опровергли данные о бетонировании кафе в Москве из-за нарушения самоизоляции

Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Столичные власти опровергли сообщения о том, что кафе у станции метро "Площадь Ильича" было забетонировано из-за нарушения режима самоизоляции. Вход в заведение был закрыт бетонным блоком из-за за систематических нарушений судебного решения о запрете его деятельности, передает ТАСС.
"Исполнительный лист Таганского районного суда о запрете эксплуатации этого заведения был выдан еще в прошлом году, но они его нарушали, поэтому в декабре 2019 года были поставлены бетонные блоки у входа", – сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Отмечается, что владельцы кафетерия несколько раз незаконно демонтировали установленные блоки, однако в ходе очередной проверки они были возвращены на место.
Ранее в Сети появилась информация о том, что кафе забетонировали из-за нарушения режима самоизоляции.
2 апреля в Москве были продлены до 1 мая все ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, было продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждан призвали продолжать соблюдать самоизоляцию.
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