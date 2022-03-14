В Москве стартовал прием заявок на участие в ярмарках выходного дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На mos.ru открылась заявочная кампания для участия в ярмарках выходного дня.

Отечественные сельхозпроизводители смогут подать заявку до 23:59 18 марта. Сами ярмарки будут работать с апреля по декабрь. По пятницам и выходным на них можно купить сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары.

Первая ярмарочная сессия пройдет с 1 апреля по 26 июня. В новом сезоне среди участников распределят свыше тысячи торговых мест по 60 адресам во всех округах столицы. На право на бесплатные торговые места могут претендовать владельцы фермерских и личных хозяйств, индивидуальные предприниматели и юрлица.

Чтобы принять участие в отборе, надо зарегистрироваться на mos.ru и подать заявку в электронном виде. В каталоге услуг для бизнеса следует выбрать пункт "Предоставление места на ярмарке выходного дня". Физлицам для подачи заявки понадобится стандартная учетная запись на mos.ru.

Результаты заявочной кампании обнародуют 23 марта. Информация отобразится в личных кабинетах заявителей на mos.ru, порталах департамента торговли и услуг Москвы и ГБУ "Московские ярмарки".

Места на ярмарках даются по принципу очередности: их получают те, кто раньше подал заявку и при этом соответствует всем требованиям. Тех, кому не хватит мест, внесут в лист ожидания. Если в течение торговой сессии появится свободное место, его предложат заявителям.

В прошлом году на mos.ru появилась страница, посвященная столичным ярмаркам. Пользователи могут выбрать ближайшую торговую площадку около дома или работы, а также увидеть самые необычные ярмарки города. В разделе можно посмотреть список продуктов (например мед с частных пасек или соусы по семейным рецептам).

Кроме того, продавцам стала доступна информация о том, как и куда подать заявку на участие в круглогодичной, временной или ярмарке выходного дня и какие документы для этого потребуются.