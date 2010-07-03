Парк "Зарядье" выиграл приз жюри премии MIPIM Awards

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Парк "Зарядье" выиграл приз жюри престижной премии в сфере строительства и архитектуры MIPIM Awards, сообщает Агентство "Москва".

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин напомнил, что это первый парк, построенный в центральной части Москвы за последние 200 лет.

Парк был номинантом в категории "Лучший проект восстановления городской среды", победителем которой стал проект реконструкции исторического центра Франкфурта-на-Майне.

Парк "Зарядье" создали на месте снесенной гостиницы "Россия". Первых посетителей он принял в сентябре 2017 года. Одними из главных достопримечательностей стали "Парящий мост", "Ледяная пещера" и информационный центр.