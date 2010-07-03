Павильон "Купол" временно закрыли в столичном парке "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Павильон "Купол", расположенный у входа в парк "Зарядье", закрыли для посетителей до 19 апреля.

Это связано с проведением регламентных работ, передает портал мэра и правительства Москвы.

По этой же причине до 31 марта недоступна ледяная пещера. Остальные павильоны работают по расписанию.

"Купол" – это информационно-навигационный центр и выставочная площадка.

В феврале стало известно, что проект парка "Зарядье" с концертным залом вошел в шорт-лист одной из крупнейших премий недвижимости MIPIM Awards.