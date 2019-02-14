Дополнительные автобусы пустят в час пик в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Дополнительные автобусы пустят на линию в Москве в четверг вечером в случае ухудшения погодных условий, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Автомобилистов просят по возможности отказаться от личного транспорта и воспользоваться городским, который полностью готов к работе в сложных погодных условиях.

Все автобусы, трамваи, электробусы и троллейбусы Мосгортранса прошли необходимое техническое обслуживание. За состоянием объектов транспортной инфраструктуры, включая контактную сеть, следят сервисные службы.

По необходимости производится очистка разворотных колец, трамвайных путей и стрелочных переводов. В метро и МЦК следят за состоянием территорий, прилегающих к станциям, и путей, в особенности их открытых участков.

Прошедший накануне снегопад стал самым сильным за зиму. За 16 часов на город выпало рекордное количество осадков – на ВДНХ суточная сумма составила 14 миллиметров.

Средний прирост свежевыпавшего снега по городу составил 12 сантиметров.

В ближайшее время в Москве ожидается оттепель. В пятницу ночью местами пройдет небольшой снег, юго-западный ветер усилится до 7–12 метров в секунду. Днем потеплеет до +2 градусов.