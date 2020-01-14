Гаджеты будут передавать показатели здоровья москвичей в электронную медкарту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гаджеты, наблюдающие за состоянием здоровья, будут автоматически передавать показатели в электронную медкарту москвичей. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы постараемся со всеми производителями связаться и обеспечить автоматическое подгружение в карту результатов и показателей. Мы не берем на себя обязательства сделать это в течение года, но постараемся за несколько лет реализовать эту идею", – цитирует ее Агентство "Москва".

Заммэра добавила, что уже сейчас горожане могут вести в электронной медкарте "дневник здоровья". Раздел позволяет вносить данные об уровне сахара в крови, давлении, пульсе, физической активности.

14 января москвичам открыли доступ к электронной медицинской карте. Получить его можно через личный кабинет на mos.ru или подав заявление в МФЦ. Пока сервис функционирует в тестовом режиме, так что работает он только на стационарной версии компьютера.

Ракова уточнила, что доступ к детской медкарте получают родители. Детской карта считается до 15 лет, напомнила она.

В электронной медицинской карте будут зафиксированы протоколы осмотра врачей в поликлиниках с 2017 года, а также результаты лабораторных исследований, КТ, МРТ, маммографии за 2019 год. Все исследования за 2020 год будут автоматически фиксироваться в карте, отметила заммэра.