Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

11:48

Гаджеты будут передавать показатели здоровья москвичей в электронную медкарту

город технологии медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гаджеты, наблюдающие за состоянием здоровья, будут автоматически передавать показатели в электронную медкарту москвичей. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы постараемся со всеми производителями связаться и обеспечить автоматическое подгружение в карту результатов и показателей. Мы не берем на себя обязательства сделать это в течение года, но постараемся за несколько лет реализовать эту идею", – цитирует ее Агентство "Москва".

Заммэра добавила, что уже сейчас горожане могут вести в электронной медкарте "дневник здоровья". Раздел позволяет вносить данные об уровне сахара в крови, давлении, пульсе, физической активности.

14 января москвичам открыли доступ к электронной медицинской карте. Получить его можно через личный кабинет на mos.ru или подав заявление в МФЦ. Пока сервис функционирует в тестовом режиме, так что работает он только на стационарной версии компьютера.

Ракова уточнила, что доступ к детской медкарте получают родители. Детской карта считается до 15 лет, напомнила она.

В электронной медицинской карте будут зафиксированы протоколы осмотра врачей в поликлиниках с 2017 года, а также результаты лабораторных исследований, КТ, МРТ, маммографии за 2019 год. Все исследования за 2020 год будут автоматически фиксироваться в карте, отметила заммэра.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика