Новый храм в Хорошеве сдадут в эксплуатацию в июне

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Храмовый комплекс в честь святого великомученика Димитрия Солунского в Хорошеве планируют сдать в эксплуатацию в июне, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Однокупольный храм на 500 прихожан расположен на улице Берзарина. Он возводится по индивидуальному проекту и представляет архитектурный синтез новгородской и звенигородской школ зодчества в сочетании с модерном.

Рядом с храмом располагается двухэтажный дом причта с хозяйственным блоком. Территория всего комплекса составляет около трех тысяч квадратных метров.

По словам Владимира Ресина, курирующего программу по строительству храмов, богослужения в храме проходят регулярно с августа 2018 года. Иконостас и колокола на звоннице были освещены еще раньше.

Сейчас в храме завершается внутренняя отделка приходского дома. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, будут проложены подъездные пути.