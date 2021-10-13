Москва онлайн покажет церемонию присуждения звезд Michelin столичным ресторанам

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14 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть церемонию присуждения звезд Michelin московским ресторанам и их шеф-поварам.

Путеводитель Michelin – самый известный и престижный гастрономический рейтинг мира, который существует с 1900 года. Инспекторы гида посещают рестораны анонимно и составляют о каждом из них подробный отчет. Заведение может получить от одной до трех звезд.



Москва станет первым на постсоветском пространстве городом, в котором есть рестораны, признанные мировыми экспертами.

Рестораны, вошедшие в путеводитель Michelin, пользуются особым спросом у туристов.

Смотрите прямую трансляцию 14 октября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.