Москва онлайн: Гвендаль Пулленек расскажет о московском гастрономическом гиде Michelin

Фото: AP Photo/Christophe Ena

14 октября международный директор гастрономического гида Michelin Гвендаль Пулленек выступит в парке "Зарядье" на пресс-конференции, посвященной присуждению заветных звезд столичным ресторанам.

Россия станет 33-й страной, где будет выпускаться гид Michelin, а Москва – первым городом СНГ, где есть рестораны, получившие высочайшую оценку мировых экспертов.

Смотрите прямую трансляцию 14 октября в 17:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.