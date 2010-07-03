Завершено обустройство автобусного маршрута в Чертанове Центральном

12:44
12:44
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Завершены работы по обустройству нового маршрута общественного транспорта в Чертанове Центральном. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта Москвы.
Новый маршрут протяженностью один километр проходит по улице Дорожной, 1-му Дорожному и Старопокровскому проездам, а также по Варшавскому шоссе. Общая площадь благоустройства составила 1,4 гектара. Все работы были выполнили по просьбам местных жителей.
Отмечается, что до начала работ территория была в неудовлетворительном состоянии. В некоторых местах отсутствовал бортовой камень, в асфальте были просадки и трещины. В итоге в рамках благоустройства на территории проложили кабельную канализацию, установили более двух километров бортового камня, проложили тротуар, разбили газон, установили лавочки и урны.
"Для комфортного ожидания общественного транспорта по линии нового маршрута установили пять современных остановочных павильонов. В этом районе помимо жилой застройки расположены и промышленные предприятия", – заключили в пресс-службе.
В июле сообщалось, что на территории ТиНАО на 50% выполнили работы по созданию инфраструктуры для семи автобусных маршрутов. По маршрутам оборудуют новые тротуары, установят почти 1000 новых фонарей и уличных торшеров, 104 современных остановочных павильона. Также там разобьют около 153 тысяч квадратных метров газонов, посадят более 500 деревьев и 300 кустарников.
В 2019 году комплексное или частичное благоустройство охватило около четырех тысяч городских объектов – улиц, площадей, дорог, парков и дворов. Основные работы были завершены в конце августа.
За последние годы в городе было отреставрировано более 1 300 памятников архитектуры. Около 500 из них было отреставрировано за счет частных инвесторов. С 2010 года количество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизилось более чем в пять раз. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 94 процентов.
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