Москва 24: председатель Мосгосстройнадзора расскажет о работе ведомства в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

14 июля в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Основные итоги деятельности Мосгосстройнадзора за 6 месяцев 2022 года".

Об итогах деятельности за первое полугодие текущего года, основных изменениях в сфере контрольно-надзорной деятельности и планах работы ведомства расскажет председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

Смотрите прямую трансляцию 14 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.