Два дома в ЮЗАО готовы к заселению в рамках программы реновации

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два новых дома в районе Южное Бутово на юго-западе столицы готовы заселению по программе реновации. Об этом сообщил замглавы столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй.

Уточняется, что здания расположены на улице Изюмская: это дом № 55, корпус 1, и дом № 49, корпус 2. По словам Валуя, "с ними стартует переселение в ЮЗАО". Он также отметил, что отделка домов и благоустройство территории уже завершены, причем их выполнили "по лучшим стандартам". "С завтрашнего дня начнут выдаваться смотровые ордера. Будут оформляться документы, это займет какое-то время, но работа начнется уже завтра", − цитирует представителя департамента Агентство "Москва".

По данным пресс-службы ведомства, выдача смотровых ордеров начнется в субботу, 14 июля. Центр информирования по переселению откроется на первом этаже дома № 55, корпус 1, на Изюмской улице. В два новых здания переедут жители трех трехэтажных домов на Краснолиманской улице.