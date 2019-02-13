Столичный Институт глазных болезней имени Гельмгольца отреставрируют

Мосгорнаследие дало задание разработать проект реставрации исторического здания Института глазных болезней имени Гельмгольца на Садовой-Черногрязской улице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия.

Постройка, существующая с 1900 года, считается объектом культурного наследия федерального значения. Подготовить необходимые для проведения работ документы должна компания-правообладатель.

Здание возвели на средства известной московской благотворительницы Варвары Алексеевой. Оно стало первой муниципальной глазной больницей Москвы, где бесплатно помогали всем нуждающимся. В учреждении работало специальное детское отделение, не имевшее аналогов в Европе.

Имя немецкого ученого-офтальмолога Гельмгольца больнице присвоили в 1923 году. Тогда же ее преобразовали в исследовательский институт. В наши дни клиника продолжает работать.

Для разработки научно-проектной документации специалисты проведут историко-архивные и библиографические исследования и изучат инженерно-технические особенности здания.

Когда проект будет готов и согласован, Мосгорнаследие выдаст разрешение на проведение самих работ.

Ранее стало известно, что специалисты приступили к разбору аварийных участков здания Детского музыкального театра юного актера. Рабочие уже разобрали кровлю и позднюю настройку.